Ragusa, voglia di fuga dalle brutte notizie

Ragusa - Il primo novembre è una giornata in genere uggiosa e dedicata alla memoria dei defunti. Ma in questo momento di terrore che attraversa il Paese c'è poca voglia di intristirsi ulteriormente, e di pensare piuttosto alla vita. Così la temperatura semiestiva di 24 gradi ha indotto moltissimi a fuggire nelle località di mare per vivere un altro giorno dell'estate californiana che attraversa la Sicilia. Oggi, molti hanno preso il sole, pochi, coraggiosi, hanno pure fatto il bagno. Il Covid nonostante.