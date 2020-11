Auto contro moto in contrada Pizzillo

Ragusa - Incidente stradale stamani a Ragusa lungo la strada provinciale 81, la strada rurale che da Ragusa porta a Donnalucata e Playa Grande. Dopo le ore 11 un'automobile e una moto si sono scontrate mentre la prima tentava l'immissione in una trazzera. A entrare in collisione una Opel Insigna e una moto Bmw Rt 1200. Ad aver la peggio il motociclista che è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate diverse fratture. L'uomo non è in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Stradale che è intervenuta per i rilievi insieme ad una pattuglia della Polizia di Stato.