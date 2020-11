Gigi Proietti è grave. Ricoverato in ospedale. Domani compie 80 anni

Roma - L'attore Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni in una clinica romana. Lo scrive sul suo sito internet il quotidiano Il Tempo di Roma, precisando che non si tratterebbe di covid ma di problemi cardiaci. Domani il popolare attore compie 80 anni.

La famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo riguardo alle condizioni di salute del popolare attore, che proprio domani compie 80 anni. Già in passato Proietti aveva sofferto di cuore. Nel 2010 era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pietro di Roma, dopo aver accusato una forte tachicardia. Già allora si era tentato di non far trapelare la notizia. Proietti aveva chiesto ai suoi fan massima riservatezza. Ma in quell’occasione nel giro di pochi giorni si era poi ripreso ed era tornato a casa e a recitare.

Proietti — oltre che attore, cabarettista, doppiatore, regista, conduttore televisivo, talent scout — ha esordito e si è affermato dapprima nel teatro, poi anche in tv e al cinema. Memorabile la sua interpretazione del Mandrake di Steno — nel cult Febbre da cavallo — e de Cavaradossi ne La Tosca di Luigi Magni. Proietti ha prestato anche il volto a Pompeo nella miniserie tv Sogni e bisogni di Sergio Citti e a Paco ne La proprietà non è più un furto di Elio Petri. Senza dimenticare le serie tv di enorme successo come Il maresciallo Rocca. Da doppiatore ha prestato la voce a Robert De Niro, Dustin Hoffman, Charlton Heaston, Kirk Douglas, Paul Newman, Marlon Brando, Gregory Peck. Secondo l'agenzia AdnKronos, Proietti è stato colpito da attacco cardiaco. Con lui ci sono le due figlie e la moglie.