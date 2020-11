La morte di Gianni Molè poteva essere evitata?

Vittoria - La morte di Gianni Molè, deceduto per Covid sabato scorso, e il conseguente sequestro della salma da parte dell’autorità giudiziaria a seguito della denuncia dei familiari, ci impone delle domande.

La morte del giornalista ha colpito emotivamente una provincia intera, sia per l’età, appena 61 anni, sia per l’assenza di altre patologie correlate e per l’assenza di una analoga casistica anagrafica in provincia.

Tanto per chiarire subito. Nessuno vuole incrinare la convinta solidarietà a medici e infermieri che oggi lavorano al fronte. Anzi. Ma serve capire cosa non ha funzionato nella catena di comando della sanità ragusana.

Sin dal suo ingresso all’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria con la diagnosi di positività al Covid, a Gianni Molè è stata diagnosticata una polmonite con insufficienza respiratoria che richiedeva elevati flussi di ossigeno.

Il "Guzzardi" non è un Covid Hospital, lo sarebbe diventato -giorni dopo- l’Ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa. Ma lunedì scorso l’ospedale ragusano, individuato dalla direzione generale dell’Asp come nuovo Covid Hospital, non era ancora pronto per la nuova funzione.

Gianni Molè, allora, ha ricevuto le prime cure nella cosiddetta “zona grigia” dell’ospedale vittoriese, in attesa che da Ragusa si incrementassero dei nuovi posti letto per i contagiati Covid, come da decreto assessoriale.

Prima in respiro spontaneo, poi con l’utilizzo di un casco respiratorio, destinato ai pazienti contagiati da coronavirus ma che non necessitano della terapia intensiva.

Ci si chiede:

è stato chiesto per Gianni Molè un posto letto per malati Covid in altri ospedali fuori provincia?

Se la risposta è sì, perché non è stato trasferito?

Se la risposta è no, quale è stata la motivazione di tale diniego?

Cosa non ha funzionato?

Perché dal giugno scorso, data di addio al Covid Hospital del Maggiore di Modica, si è dovuto attendere il 29 di ottobre per riorganizzare l’emergenza da Covid tanta attesa e prevista anche dalla disposizione assessoriale del 10 settembre scorso a firma dell’assessore alla sanità Ruggero Razza?

Quando e cosa avrebbe deciso la nominata Unità di Crisi istituita con tanto di delibera dai vertici dell’Asp per evitare il quadro emergenziale previsto e che è oggi sotto gli occhi di tutti? Quanti sono ad oggi i posti disponibili per i malati Covid al Giovanni Paolo II? L’Ompa è ancora operativo? Troveranno allocazione i malati Covid attualmente “parcheggiati” negli ospedali di Modica (11) e di Vittoria (16) o l’ospedale Covid GPII servirà solo i malati della Città di Ragusa?

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il quadro clinico del 61 enne giornalista vittoriese sembra essere rimasto stabile nelle prime ore di degenza con l’avvio di tutta la terapia specifica possibile e indicata sulla base del quadro clinico e dei riscontri di laboratorio.

Dal lunedì scorso, giorno dell’accesso di Molè al Pronto soccorso e fino al mercoledì successivo, la Rianimazione del Guzzardi -si ribadisce Ospedale non Covid-, risultava occupata da un paziente.

Quando viene disposto il trasferimento nella Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Modica dell’unico paziente non Covid, si consente il ricovero di Gianni Molè in Terapia Intensiva. Siamo a giovedì. Un aggravamento del quadro respiratorio complicherà il quadro clinico fino al decesso di sabato mattina.

Scriviamo queste cose perché Gianni ha insegnato a noi giornalisti più giovani una lezione: andare in fondo nelle cose, fino alla verità. E non ci fermeremo. In sua memoria.