Morti due anziani nelle case di riposo di Noto

Noto - “Spiace comunicare la morte di 2 persone, ospiti delle case di riposo. Un pensiero di vicinanza alle loro famiglie”. Lo afferma il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, dopo la notizia del decesso delle vittime, ospiti delle due case di riposo dove, nelle settimane scorse, sono scoppiati i contagi.

“Sono 78 gli attuali postivi Noto di questi 5 risultano ricoverati, scendono a 38 le persone attualmente in quarantena fiduciaria. Solo il 5 % dei contagiati è ricoverato al Covid del Trigona e ha più di 85 anni, il 95 % sono asintomatici o pauci sintomatici. Il 50 % dei contagiati ha più di 70 e fino a 96 anni. Di questo 50%, il 95 % proviene dalle due Case di Riposo contagiate. Il restante 50 % è ripartito in tutte le fasce di età in maniera uniforme. Sono solo 4 i contagiati nati dopo il 2010. Responsabilità e rispetto delle 3 regole fondamentali: mascherina sempre, sanificazione delle mani spesso e distanziamento sociale anche con parenti e amici più stretti”.