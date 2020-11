Sequestrata la salma di Gianni Molè. E' stata malasanità?

Vittoria - In seguito alla denuncia dei familiari, la Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto il sequestro della salma del giornalista vittoriese Giannì Molè, morto ieri all'età di 61 anni, all'ospedale 'Guzzardi' di Vittoria. I familiari hanno presentato un esposto - denuncia all'autorità giudiziaria, ipotizzando presunte negligenze da parte del personale che lo aveva in cura. Molè sarebbe morto per insufficienza respiratoria causata dal covid - 19. Sono stati gli uomini della polizia giudiziaria piombare questa mattina al cimitero di Vittoria per mettere la salma sotto sequestro. Lunedì i primi interrogatori. La famiglia ha chiesto al magistrato l'autopsia.