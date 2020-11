All'Ospedale Maggiore creato il reparto Covid con 5 nuovi medici

Modica - L’Ospedale Maggiore di Modica ha completato la riorganizzazione dei reparti e dei servizi per la gestione dell’emergenza Covid creando un’area cosiddetta “grigia”, dedicata ai soggetti positivi con sintomi. Si tratta di un nuovo reparto da 14 posti letto allocato in quelli che erano i locali uffici direzione sanitaria. In questo modo non sono stati sottratti posti letto ad altri reparti. Gli uffici hanno preso il posto degli ambulatori che a loro volta sono stati trasferiti nell’adiacente edificio che ospita già la medicina legale. In questo modo chi va a sottoporsi a visita presso gli ambulatori non dovrà entrare nel corpo principale dell’Ospedale così da non creare affollamenti nei corridoi della struttura ospedaliera.

Un’altra novità l’assunzione di cinque nuovi medici che lavoreranno per la gestione di questo nuovo reparto Covid. Con la nascita di questo nuovo reparto dove sarà utilizzato anche il personale neo assunto, salgono a 24 i posti letto disponibili per il comprensorio modicano. Tali posti serviranno ad accogliere in modo più sicuro i pazienti Covid che, successivamente in caso di complicazioni, verranno trasferiti all’Ospedale Covid Papa Giovanni Paolo II.