Gigi Proietti e le origini siciliane. Di Vittoria

Vittoria - Gigi Proietti aveva origini siciliane e iblee, vittoriesi per l'esattezza. Il fatto è poco noto ed è venuto alla ribalta oggi nel giorno del lutto. Il nonno materno di Gigi Proietti era infatti di Vittoria, e lavorava presso un albergo del centro cittadino della città ipparina, tra la via Garibaldi e la via Palestro. Nel corso degli anni Proietti, scomparso stamani nel giorno del suo ottantesimo compleanno, ha mantenuto i rapporti con i parenti, diventando loro ospite sia a Vittoria che a Scoglitti per qualche giorno di vacanza.