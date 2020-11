Lombardia, Piemonte e Calabria a rischio zona rossa

Roma - Potrebbero essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia le Regioni che, sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, potrebbero rischiare di rientrare nelle prime ordinanze del ministero della Salute con la previsione di misure più restrittive, collocandosi in uno scenario 4 di rischio alto. Piemonte e Lombardia, in particolare, hanno superato la soglia dell'indice di trasmissibilità Rt pari a 2 (rispettivamente sono a 2.16 e 2.09) e la Calabria è a 1,66. I dati del nuovo monitoraggio atteso per domani potrebbero però segnare un cambiamento del trend, poichè potrebbero iniziare a riportare gli eventuali effetti legati alle misure dell'ultimo dpcm. Visto l'alto numero dei contagi da coronavirus, l'Alto Adige ha deciso un nuovo lockdown: dalle ore 20 alle ore 5 del mattino vi sarà un divieto di circolazione.

Giuseppe Conte, durante la giornata, in una informativa al Parlamento ha annunciato le principali misure anti Covid che saranno oggetto del prossimo Dpcm. Regole diverse per le varie aree regionali, limiti alla circolazione in tarda serata, chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, scuole di secondo grado in Dad, capienza dei trasporti pubblici locali ridotta al 50%. Per il premier, un "repentino" aumento del contagio impone di varare nuove misure restrittive "con la massima speditezza".

Conte: "Regioni divise in tre fasce, misure conseguenti"

Il decreto conterrà dunque sia le sopracitate misure valide su tutto il territorio italiano che norme più stringenti differenziate per Regioni, suddivise per fasce di rischio. "Nel prossimo Dpcm - ha spiegato Conte - indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio e misure via via più restrittive. L'inserimento di una Regione avverrà con un'ordinanza del ministro della Salute". In pratica il provvedimento avoca al ministro Speranza la responsabilità di intervenire d'imperio, scavalcando i governatori.