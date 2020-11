Nuove misure anti Covid: a ore il Dpcm di Conte, anzi no

Lunedì sera il nuovo discorso. No, le disposizioni saranno annunciate già la mattina. No, forse slitta tutto a martedì. Il caos regna sovrano a Palazzo Chigi, e non potrebbe essere altrimenti visto il pressing a cui è sottoposto l'esecutivo in queste ore cruciali per il nostro destino. Il governo punta a lockdown locali, a macchia di leopardo, che le Regioni dovrebbero indire in base ai loro focolai. Le Regioni, al contrario, stavolta farebbero volentieri a meno delle loro autonomia e chiedono misure di carattere nazionale: un minimo comun denominatore che armonizzi le limitazioni amalgamandole su tutto il Paese, al di là dello specifico indice Rt del loro territorio.

E la prima di queste sembrerebbe essere il coprifuoco alle 18, o le 21 secondo altri. Anche qui domina l'incertezza. Ad ogni modo, non solo serrande dei negozi abbassate all'ora che si deciderà, ma anche porte di casa chiuse. Ad eccezione, come al solito, di comprovate esigenze lavorative, sanitarie o di urgenza, autocertificate nel modulo del Viminale. Salvo sorprese, l'ennesimo Decreto Conte arriverà comunque al massimo domani. Tra le altre possibili restrizioni, ancora al vaglio in queste ore ma che hanno già l'ok degli enti locali, c'è pure il blocco agli spostamenti tra regioni (anche questi oltrepassabili per le suddette «comprovate esigenze») e la chiusura dei centri commerciali nei weekend: provvedimento quest'ultimo già anticipato da alcuni governatori, come l'estensione della teledidattica a sempre più istituti.