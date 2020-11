Covid, 1024 nuovi contagi in Sicilia, 18 morti. 249 nuovi contagi a Ragusa

Sono 1024 i casi di coronavirus in Sicilia in 24 ore: per la seconda volta consecutiva l'Isola supera dunque quota mille. Diciotto le vittime in un giorno, dieci nuovi pazienti, più di ieri, in terapia intensiva (142 in totale) e 26 in regime ordinario (1025), per un totale di 36 nuovi ricoveri, meno di ieri. Sono 8034 i tamponi effettuati, numero altissimo in confronto a quelli che si avevano solitamente il lunedì o dopo i festivi. Con i nuovi casi salgono così a 16064 gli attuali positivi.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 209, Catania 258, Messina 92, Ragusa 249, Trapani 15. Siracusa 174, Agrigento 8, Caltanissetta 19. Ragusa è seconda in Sicilia per numero di nuovi contagi in un giorno.