Covid, 122 positivi a Comiso

Comiso - "122 positivi: alcuni dei primi ad essere stati individuati come tali sono ora negativi; molti di più quelli che hanno contratto il virus nell'ultima settimana". A parlare è la sindaca Maria Rita Schembari.

"E purtroppo non posso essere ottimista: troppa gente sconsiderata che, pur avendo avuto contatti con positivi, non lo dichiara per timore che questo li "fermi" per 15 giorni. E con questa giustificazione, che è l'apoteosi dell'egoismo criminale, mettono a repentaglio la salute e la vita di tanti altri, che forse non avranno la stessa fortuna nello sconfiggere il virus al più con qualche leggero sintomo.

Personalmente farò segnalazioni e denunce alle autorità dell'ASP e a quelle di polizia: la vita e la salute sono i beni fondamentali!"