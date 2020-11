Covid, 1238 positivi in provincia di Ragusa

Ragusa - Sono 1238 gli attuali positivi in provincia di Ragusa: 1147 in isolamento domiciliare, 65 ricoverati in reparto, 13 in Terapia intensiva, al 13 in isolamento in casa (soggetti di fuori provincia). Questo il dato per singole città: Acate 43, Chiaramonte Gulfi 10, Comiso 116, Giarratana 4, Ispica 63, Modica 84, Monterosso Almo 6, Pozzallo 37, Ragusa 271, Santa Croce 13, Scicli 17, Vittoria 483.