Morti in un incidente las era in cui festeggiavano il compleanno

Bronte - Fabiana Basile e Matteo Pappalardo. I due fidanzatini ventenni erano usciti per festeggiare il compleanno, ma sono morti in un incidente stradale a bordo della loro Opel Corsa. Erano all’incirca le ore 22 di ieri sera quando l’auto nella quale erano a bordo due fidanzati appena ventenni, è finita fuori controllo andando a centrare in pieno un carro attrezzi intervenuto lungo la Statale 120, arteria che collega Randazzo e Bronte, per un precedente incidente stradale.

Il precedente incidente era stato causato dal passaggio di un animale lungo la carreggiata: la carcassa, rimasta sul ciglio della strada, avrebbe poi provocato la perdita di controllo della Opel.

Un bovino attraversava la strada statale quando un operaio di 24 anni con la sua Lancia Delta stava percorrendo quel tratto di strada. Il primo incidente è stato leggero nella sua dinamica: l’auto che non riesce ad evitare l’animale e finisce fuori strada. Per il conducente tanta paura e qualche leggera escoriazione giudicata guaribile per cinque giorni di prognosi nell’ospedale di Bronte.

Inevitabile è stato l’impatto tra l’Opel Corsa sulla quale viaggiavano i due fidanzati Matteo e Fabiana e l’impatto violentissimo, prima con l’animale e poi con il carro attrezzi. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Randazzo che hanno avviato un’indagine: sono alla ricerca del proprietario del bovino. Allertati i veterinari dell’Asl per verificare se l’animale avesse il microchip per l’identificazione. Sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino Pino Firrarello ha ricordato i due giovanissimi concittadini: “Cari amici, con lo strazio nel cuore comunico la scomparsa di due giovani concittadini, che stanotte hanno perso la vita in un tragico incidente. Bronte piange due ragazzi meravigliosi, di cui conoscevamo la gioia, la spensieratezza, l’amabilità e l’immancabile sorriso della gioventù, sempre acceso tra le labbra.

A nome di tutto il paese, mi stringo attorno al dolore dei cari, a cui va il nostro pensiero più affettuoso”.