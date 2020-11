Sicilia, morti due ventenni in un incidente, un uomo e una donna

Bronte - Due ventenni di Bronte, sono morti in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 120, arteria che collega Randazzo a Maniace, in territorio di Maletto. A perdere la vita un uomo e una donna, entrambi ventenni, che viaggiavano a bordo di una Opel Corsa. L'utilitaria avrebbe centrato un carroattrezzi impegnato nel recupero di una macchina coinvolta in un altro incidente.