Montalbano rivive a fumetti: il commissario diventa cartoon

Il commissario di Vigata diventa fumetto nelle tavole di 15 disegnatori italiani e inglesi, che si sono armati di foglio e matita per celebrare Andrea Camilleri e il suo amatissimo personaggio. Il progetto è dell'Istituto italiano di cultura di Londra: una storia illustrata a più mani, dove la trama 'L'odore del diavolo' – un racconto contenuto nella raccolta del ’98 'Un mese con Montalbano' – è il filo rosso che tiene assieme il lavoro dei diversi artisti.

L'intreccio del racconto ricalca lo stile avvincente di libri e serie tv: Montalbano smaschera una truffa, realizzata attraverso la presunta presenza del diavolo, ai danni di un'anziana signora e messa in atto da cinici criminali intenzionati a farle vendere la sua casa. I personaggi cambiano sembianze a seconda della mano che li disegna ma "queste variazioni sul tema rendono la lettura un gioco - spiega il coordinatore dell’iniziativa, Massimo Fenti -, in cui chi legge non può fare a meno di notare quante voci diverse esistono nella coralità del fumetto italiano e internazionale, e non soltanto nell'evidente linguaggio visivo".