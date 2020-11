Proietti, l'ultimo messaggio è contro il Covid

Il fatto che tanti programmi tv gli avessere fatto gli auguri in diretta domenica sera, con un giorno di anticipo, e che lui non si fosse presentato in collegamento per ringraziare nessuno, doveva farci capire che qualcosa non andava. Che Gigi Proietti non stava bene. "Ulisse" di Alberto Angela ci propone su Rai1 le registrazioni in cui veste i panni di famosi personaggi storici, ma il suo ultimo messaggio, registrato solo in audio, è stato per il Covid: "Restiamo a casa, così poi ce ne andremo 'ndo ce pare".

Il grande mattatore ha prestato infatti la sua voce a uno spot del Comune di Roma, che durante la fase acuta dell'emergenza volle sfruttare la sua enorme popolarità per invitare all'attenzione le fasce più anziane della popolazione, le più esposte agli effetti del coronavirus. "Ciao sono Gigi Proietti e vi saluto da casa mia - dice senza comparire sul monitor, mentre scorrono le immagini della capitale -. Parlo ai miei coetanei non piu' giovanissimi: il tempo passa per tutti, ne abbiamo visti di momenti difficili, ma vedrete che supereremo anche questo. Per la tradizione noi anziani dovremmo essere i piu' saggi, quindi diamo il buon esempio e restiamo a casa, perchè piu' gente ubbidisce a questa regola e prima finisce tutto".