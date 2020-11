Sneakers LIDL: arrivano anche Italia ma sono già limited edition

E’ già caccia alle sneakers più alla moda del momento dai tre colori del famoso marchio LIDL ma sono già “limited edition”. A qualche mese di distanza dal sold out registrato già in Germania e in Belgio, le scarpe sportive del famoso supermercato tedesco approdano anche in Italia. Ed è subito limited edition. Dal prezzo di partenza di 12,99 euro a oltre 150 euro, questo è il balzo di prezzo che nell'arco di poco tempo hanno fatto le sneakers di LIDL. Le scarpe sportive, che riprendono i colori del logo dell'insegna, sono andate rapidamente esaurite. Così si è scatenata la caccia sulle piattaforme on line, con conseguente innalzamento del prezzo. Prima le abbiamo derise, poi le abbiamo rivalutate, e infine sono diventate la nostra ossessione. Ma attenzione: l'attesa sta per finire. Le sneaker di Lidl sono finalmente pronte per debuttare anche sul mercato italiano.

Cronaca di un successo annunciato?

Arrivano finalmente anche in Italia ma in versione invernale, le sneakers firmate LIDL. Chi l'avrebbe mai detto che queste scarpe, messe in vendita dalla nota linea di supermercati, avrebbero raggiunto un così grande successo senza paragoni? Eh sì, perché questa estate è successo anche questo. La nota azienda, infatti, verso luglio ha deciso di produrre una linea di abbigliamento con i propri colori e il proprio logo. Felpe, calzini e scarpe ai caratteristici prezzi bassi di LIDL. A causa del passaparola e della curiosità, però, in Finlandia, Germania, Gran Bretagna e Belgio centinaia di clienti si sono ritrovati in fila per accaparrarsi le curiose calzature a tre colori. La grande richiesta, perciò, ha reso il prodotto una sorta di edizione limitata e, sul web, i prezzi di reselling (rivendita) arrivano a cifre a due zeri.

“Chunky come le sneaker più alla moda del momento e dai colori bold come un quadro di Mondrian” è la poetica descrizione che la stessa azienda tedesca fa delle scarpe. Ma tranquilli, anche voi a breve potrete averle.

Dove comprarle?

In Italia, infatti, la messa in vendita è prevista per metà Novembre. Nei 660 punti vendita Lidl italiani, infatti, anche noi potremo trovare la particolarissima e vivace calzatura al modico prezzo di 12,99 euro. In Italia su eBay gli utenti possono trovarle a prezzi che vanno dagli 80 ai 790 euro. Ma attenzione, viste le file viste fuori da supermercati di mezza Europa è probabile che per accaparrarsi dovrete combattere perchè sono già oggetto cult in limited edition.

In arrivo tutta la nuova collezione Lidl

Assieme alle sneackers loro arriverà in Italia anche il resto della collezione, composta dalle ciabatte da piscina a 4,99 euro, dalle t-shirt - disponibili in vari colori, per lui e per lei - a 4,99 euro, e dai calzini di spugna a 3,99 euro. Ovviamente bianchi, per un total look da mille e una notte in edizione limitatissima.