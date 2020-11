Alessandro Cattelan positivo al covid

Milano - Alessandro Cattelan è positivo al Covid. Il conduttore di “X Factor 2020”, che ha aperto i battenti dei Live proprio lo scorso giovedì, ha affidato ai social poche parole per raccontare la situazione. “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. – ha scritto Cattelan – In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica Sauer (la moglie, ndr) mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli (le figlie, ndr) mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.

La produzione del programma, subito allertata della situazione, sta già lavorando a diverse ipotesi nel caso in cui Cattelan dovesse rimanere a casa per altri giorni a curarsi. La prima ipotesi è la più immediata: la conduzione da casa. Proprio l’escamotage che Carlo Conti ha usato per “Tale e Quale Show”. Venerdì scorso Giorgio Panariello ha aperto lo show di Rai Uno, passando poi il testimone all’amico e collega che con professionalità è riuscito a portare a casa la puntata. L’altra ipotesi è affidare momentaneamente il timone ad altri conduttori. I primi nomi targati Sky al vaglio potrebbero essere Lodovica Comello, padrona di casa di “Italia’s Got Talent” ma anche Enrico Papi, volto di Tv8, che ha sostituito proprio la Comello durante la sua maternità, e poi si fa anche il nome di Daniela Collu, conduttrice di “Hot Factor”, in onda subito dopo il programma. Ultima e quinta possibilità al vaglio è quella si lasciare i quattro giudici da soli ad “autogestirsi” gli spazi con la possibilità di dare il timone momentaneamente ad Emma che ha dimostrato la scorsa puntata (complice anni di esperienza ad “Amici” come concorrente e giudice) di saper gestire alcuni momenti dello show.