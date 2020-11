Bonus bici, il sito non funziona, Spid di Poste in tilt

Roma - Un clamoroso flop. C'era grande attesa per il bonus bici, il voucher (o a scelta il rimborso) che garantirebbe fino al 60% e un massimo di 500 euro delle spese sostenute dal 3 maggio al 3 novembre per l’acquisto di una bicicletta (anche assistita), e-bike, monopattini anche elettrici e servizi di mobilità condivisa (non il car sharing).

La piattaforma predisposta dal ministero dell’Ambiente (buonomobilita.it) per richiedere il buono alle 9 del mattino di oggi non è partita e per tutta la giornata ha funzionato a singhiozzo, lasciando nella disperazione centinaia di migliaia di persone (alle 14 c’erano «in coda» 600 mila utenti). Eanche il sito del ministero dell’Ambiente è andato in tilt. Con l’aggravante del malfunzionamento delle app per autenticare l’identità digitale («Spid»), necessaria per richiedere il bonus: lo Spid delle Poste Italiane, per esempio, è andato in tilt per gran parte della giornata.

Piattaforma del Ministero dell'Ambiente in tilt, centinaia di migliaia in coda

La piattaforma web predisposta del ministero dell’Ambiente (buonomobilita.it), alle 9 del mattino, è rimasto irraggiungibile. Da smartphone, invece, è stato possibile accedere alla piattaforma web a partire dalle 9.30, all’incirca. Solo pochi sono riusciti ad accedere da pc nelle ore successive. Ma il quadro è disarmante per un altro motivo: in coda dai primi minuti centinaia di migliaia di persone. Alcuni hanno contato fino a 600 mila persone «in coda». L’incentivo è pensato per favorire la mobilità alternativa ed evitare gli assembramenti vista la pandemia di Covid.

Il ministro Costa protesta con Poste e Sogei

«Abbiamo avuto un crash di un quarto d’ora-20 minuti tra le 9 e le 9.30», fanno sapere fonti del ministero. Una lettura un po’ troppo riduttiva, tanto che persino il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), non avrebbe digerito i «singhiozzi» della piattaforma e il down dello Spid di Poste, che tanti disservizi hanno creato agli utenti. Il ministro ha fatto sapere di aver telefonato agli amministratori delegati di Sogei (la società del ministero dell’Economia che gestisce il sito web per l’erogazione del bonus mobilità) e di Poste (che gestisce lo Spid), per chiedere loro di seguire in prima persona la vicenda del bonus, dopo i problemi della mattinata. Fonti del ministero parlano di un ministro «infuriato» e di telefonate «molto dure». E alla fine il ministro ha garantito che tutti gli utenti saranno «rimborsati».

Il Ministro Costa: nuovi fondi, rimborseremo tutti

«Invito tutti a entrare nel sistema anche con calma, anche nei prossimi giorni, perché abbiamo appostato altri fondi ad hoc in legge di Stabilità e assicuro che tutti coloro che hanno una fattura o uno scontrino parlante al 2 novembre saranno rimborsati», ha comunicato il ministro dell’Ambiente Costa dopo i problemi sul sito che doveva erogare il bonus. «Ci sono stati dei problemi - ha ammesso Costa - dovuti al sistema Poste e Spid - ha spiegato Costa - e a un affollamento in contemporanea, che, come mi ha personalmente riferito Sogei, è andato ben oltre tutte le aspettative». Secondo il Ministero, alle ore 14 sono stati generati 13.447 buoni e finalizzate 36.253 richieste di rimborso, secondo i dati forniti da Sogei, che gestisce la piattaforma www.buonomobilita.it. Già 103 i buoni spesi. «La partenza è stata in salita, come registrato - ha aggiunto il ministro -, ma il portale sta funzionando, seppure lentamente».

In tilt anche lo Spid di Poste

Anche molti siti e app che forniscono l’autenticazione per la «Spid», l’identità digitale necessaria per richiedere il bonus, sono risultati irraggiungibili per la grande massa di richieste. numerosi utenti hanno segnalato l’impossibilità di autenticare lo Spid dalle app di Poste Italiane, tra i maggiori fornitori del servizio. A singhiozzo anche InfoCert.

«Venti minuti per completare l’operazione»

Ma come funziona l’inserimento dei dati per il buono mobilità? Una volta esaurita la (lunga) lista d’attesa, la piattaforma avverte: «Il turno è iniziato. Hai 20 minuti per completare l’operazione». Si consiglia di avere con sé il codice Iban, copia elettronica del giustificativo di spesa (accetta formati Pdf, Jpg o Png, massimo 3 Mb) e partita Iva del negoziante. Per validare la domanda bisogna poi autenticarsi con l’Identità digitale, ovvero con lo «Spid», al netto dei problemi di dialogo tra app e piattaforma di cui abbiamo trattato nel precedente paragrafo. Nel caso in cui non si riuscisse a completare la richiesta nel tempo stabilito, si deve effettuare un nuovo accesso. Con legittima disperazione dell’utente.

Poste, Spid in tilt: le proteste delle associazioni dei consumatori

I disservizi della Spid delle Poste Italiane hanno messo in allarma le associazioni dei consumatori. «Ci sono già arrivate molte segnalazioni sul disservizio di Poste Italiane che ha causato la decadenza dal buono mobilità, confermate anche da notizie di stampa», recita una nota di Aduc, l’Associazione dei diritti di utenti e consumatori. Questa una delle testimonianze: «Stamani alle 9.00 è stato attivato il sito bonusmobilita.it per richiedere il bonus mobilità. Vengo messo in coda per circa tre ore (al numero 53434), dopodiché, arrivato il mio turno, procede con l’accesso tramite Spid di Poste Italiane. Per sicurezza, registro in foto e video il processo di navigazione e accesso. In breve: PosteID con Spid non funziona, il sito di Poste è in tilt. Dopo vari tentativi di accesso, scanditi da pagine che non si caricano, messaggi di errore, QR Code che non apparivano, vengo buttato fuori. Mi ritrovo nuovamente in coda con numero 565.373. In breve, ho perso il rimborso, visto che i soldi stanziati per il buono non sono sufficienti a coprire oltre 500.000 persone».

Gli utenti di PosteID con Spid - spiega Aduc - cui è accaduta la stessa cosa, potranno agire contro Poste Italiane per «chiedere il risarcimento del danno» qualora non ottengano il buono o il rimborso. «La prima cosa da fare è inviare a Poste Italiane una messa in mora per raccomandata a/r o PEC. Se Poste Italiane non risponde positivamente entro 30 giorni, sarà possibile adire il Giudice di pace della propria città, anche senza avvocato, per ottenere il risarcimento del danno pari al rimborso o buono perduto».

Come funziona il buono mobilità

Il buono mobilità prevede un voucher per effettuare un acquisto o, in alternativa, il rimborso degli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio per biciclette (anche assistite), e-bike, monopattini, hoverboard, segway, ma anche per i servizi di mobilità condivisa come lo scooter sharing o il bike sharing (il car sharing è invece escluso dal bonus mobilità).