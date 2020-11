Lockdown light alla tedesca, «Via libera stasera»

In serata sapremo finalmente in cosa consistono le 3 aree di rischio annunciate ieri da Giuseppe Conte, e quali aree geografiche riguarderanno: Lombardia, Piemonte e Calabria sembrerebbero scontate con il loro indice Rt da scenario 4; ma rischiano anche Sicilia, Puglia e Toscana sono in bilico con lo scenario 3. Se anziché regionale la serrata fosse invece ancor più circoscritta, Enna e Caltanissetta sarebbero tra la province siciliane a rischio nella dozzina individuata in tutta Italia. Non parliamo dei comuni, centinaia. L'ennesimo Dpcm, che l’esecutivo giallorosso s’appresta a varare «nelle prossime ore», districherà la matassa imbrogliata dallo stesso governo tra numeri, livelli e soglie di attenzione.

Ma saranno svelate anche le ulteriori limitazioni a cui saranno sottoposte queste “zone rosse”. «Non sarà un lockdown rigido ma light, sul modello tedesco» anticipa la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: una versione “morbida” rispetto a quella primaverile, “per non paralizzare del tutto il Paese”, ma ancora non meglio specificata. In tarda mattinata la riunione tra il premier e i capi delegazione delle forze di maggioranza, nel pomeriggio un nuovo passaggio con le Regioni: la giornata si preannuncia lunga. Il tutto sempre con la coda dell’occhio al bollettino quotidiano di morti, ricoveri e contagi.

Le strette, in parte, già si sanno: centri commerciali chiusi nel weekend, slot machine al bando nelle tabaccherie, mezzi pubblici al 50%, didattica a distanza al 100% almeno alle superiori: per le altre scuole decideranno, come già fanno, le autorità locali. Piu' delicata la discussione sul coprifuoco alle 21: una patata bollente che prosegue a rimbalzare tra le mani, restando tuttavia sul tavolo come opzione praticabile a livello nazionale. La girandola di vertici in corso potrebbe però rimettere le carte in tavola.