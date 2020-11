Tribunale di Ragusa, accesso vietato agli avvocati di Vittoria: è polemica

Ragusa - Il presidente del tribunale di Ragusa, Biagio Insacco, ha disposto che "il personale di sicurezza presso gli uffici del Tribunale di Ragusa impedisca l'accesso nei locali del Tribunale di soggetti che, contravvenendo al divieto di circolazione del presidente della Regione siciliana, provengano dal territorio di Vittoria (da oggi zona rossa, ndr), provvedendo alla loro identificazione".

Il provvedimento contempla anche che i dipendenti che non possano svolgere servizio in smart working siano esentati dal servizio, fino al 10 novembre, senza ripercussioni "sul servizio prestato con esclusione della sola indennità di mensa". Sino al 10 novembre sono sospese le notifiche nel territorio di Vittoria da parte del personale Unep, personale a cui si applica lo stesso trattamento del personale in servizio al Tribunale. Il decreto prevede la sospensione di qualunque attività giurisdizionale presso l'ufficio del Giudice di pace di Vittoria. Il provvedimento, pubblicato sul sito del tribunale di Ragusa, è stato contestato dagli avvocati di Vittoria, ritenendo la loro attività un servizio essenziale e denunciando una "compressione dei diritti del cittadino a esercitare il diritto di difesa e di ricorso alla giustizia".

Tra i soggetti a cui viene impedito l'accesso al tribunale, oltre che "testi, periti, consulenti e utenti muniti di biglietto di convocazione", ci sono, infatti, anche gli avvocati. Della questione si sta occupando il Consiglio dell'Ordine che ha inviato una nota al presidente del Tribunale in cui lamenta il contenuto "altamente pregiudizievole per l'attività professionale svolta dall'Avvocatura". Nella nota firmata dalla presidentessa Emanuela Tumino, si sostiene che "non v'e' dubbio che l'attività di difesa che gli Avvocati svolgono in favore dei propri assistiti sia da ricondurre nell'ambito dei servizi pubblici essenziali che non possono subire interruzioni a seguito dell'istituzione della cosiddetta zona rossa". Per il Consiglio dell'Ordine, "gli avvocati vittoriesi non possono rischiare di incorrere in eventuali decadenze a causa della loro impossibilita' di recarsi in udienza per svolgere indifferibili attività di difesa o gli altri necessari adempimenti entro i termini processuali previsti dalla legge, con il concreto pericolo di arrecare ingiusti danni agli assistiti".