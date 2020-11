Vienna, attacco terroristico dell'Isis in centro: 3 passanti uccisi

Almeno tre persone (due uomini e una donna) sono morte e un'altra quindicina sono rimaste ferire in una serie di attacchi avvenuti stanotte in sei diversi punti del centro di Vienna. Almeno uno degli assalitori, identificato dalle autorità come “simpatizzante” del sedicente Stato islamico, è stato ucciso, mentre un altro è ancora in fuga.

Nella capitale austriaca è in corso da ore un'imponente caccia all'uomo con le forze speciali dei reparti Vega e Cobra, agenti dell'antiterrorismo e centinaia di elicotteri a caccia del fuggitivo. “Se potete, rimanete a casa ed evitate il centro della città" l’invito alla popolazione diramato cancelliere Sebastian Kurz . che ha parlato di un’azione terroristica preparata "in modo molto professionale".