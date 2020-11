Covid, 1265 ipositivi in provincia di Ragusa

Ragusa - Tre nuove vittime di Covid 19 in provincia di Ragusa. I positivi al Coronavirus in tuta la provincia sono 1265. Tra questi, in isolamento domiciliare ci sono 1173 persone (+26 rispetto a ieri), nel dettaglio, ad Acate 41 (-2), Chiaramonte 11 (+1), Comiso 118 (+2), Giarratana 4 (-), Ispica 61 (-2), Modica 87 (+3), Monterosso 6 (-), Pozzallo 40 (+3), Ragusa 271 (-), Santa Croce 19 (+6), Scicli 19 (+2) e Vittoria 496 (+13). Dodici positivi provengono da fuori provincia. I ricoveri nei reparti di Malattie infettive e nelle cosiddette ‘zone grigie’ sono 67. Tredici sono i ricoverati in Terapia intensiva.