Covid, 132 positivi a Comiso

Comiso - "19 i nuovi positivi oggi a Comiso e Pedalino, per un totale di 132 (nel frattempo, alla fine della quarantena obbligatoria, il tampone ne ha trovati negativizzati alcuni). I numeri crescono, seppur in maniera non allarmante, ma costante". A renderlo noto la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari.

"Ricordiamo che dalle nostre azioni dipende questa tendenza del virus, che ha già fatto vittime nel nostro territorio, e il fatto che non siano di Comiso o Pedalino non può affatto esimerci dal tenere un comportamento rispettoso delle regole imposteci".