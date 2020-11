Covid, morta la zia 85enne dell'uomo che si era incatenato

Ragusa - E' morta la signora Antonietta Raffaella Misicoro Brafa, la zia di Giorgio Scollo, l'uomo che il primo novembre si era incatenato davanti all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, chiedendo un posto letto in Rianimazione per la congiunta. Ieri l'uomo aveva sospeso il sit in. La donna, 85 anni, è morta in seguito a un quadro clinico compromesso.

