Covid, muore sciclitano in una casa di riposo di Modica

Modica - Un anziano sciclitano è morto la scorsa notte ed è risultato positivo al coronavirus. L’uomo era ricoverato in una casa di riposo di Modica. L'uomo era ricoverato da molti anni in una struttura per anziani del modicano ed è stato colto da ischemia. Ricoverato in ospedale, e sottoposto a tampone, è risultato positivo al Coronavirus. E' spirato nella notte tra lunedì e martedì.

