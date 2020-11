Covid, tre i sacerdoti ragusani contagiati

Ragusa - C’è un terzo sacerdote ragusano risultato positivo al Covid. Si tratta di un anziano prete che vive in una casa di riposo a Ragusa. Per il sacerdote è stato disposto il trasferimento in ospedale, anche se le sue condizioni non destano preoccupazione. In miglioramento invece le condizioni degli altri due sacerdoti che erano stati ricoverati.