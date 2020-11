Morta di Covid la moglie di Guido Crepax

Milano - E' morta Luisa Mandelli, la moglie di Guido Crepax, che ne ispirò il celebre personaggio dei fumetti Valentina. Luisa è morta ad 82 anni al Policlinico di Milano per le complicanze di una polmonite interstiziale dovuta al Covid. Crepax aveva modellato la sua popolare creatura osservando la moglie Luisa, che proprio come Valentina, aveva uno splendido caschetto di capelli neri (le cronache raccontano che il parrucchiere fosse Vergottini). Solo che la moglie del fumettista più che fotografa avventuriera con sogni erotici proibitissimi e vagamente fetish come l’icona in bianco e nero, di Crepax ne fu la compagna attenta e premurosa per oltre quarant’anni nella loro casa di via De Amicis a Milano. Mandelli tra l’altro contribuì attivamente al fumetto costruendo parecchi soliloqui onirici di Valentina. Insomma un sodalizio artistico e familiare interrotto alla morte di Crepax nel 2003.