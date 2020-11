Rapina in banca con ostaggi: banditi scappano dalle fogne, polizia beffata

Milano - Sono scappati dalle fogne i rapinatori che questa mattina hanno fatto irruzione armati nella filiale di piazza Ascoli del Credit Agricole di via Stoppani, a Milano, prendendo in ostaggio dipendenti e clienti. La polizia è sopraggiunta bloccando la viabilità di tutta l'area e accerchiando l'edificio, ma troppo tardi: la banda, secondo quanto si apprende, se l'è svignata attraverso le condutture fognarie della banca. Come in un film, mentre gli agenti entravano dall'ingresso. Personale del 118 e forze dell'ordinesono tuttora sul posto: i primi per verificare, come sembra, che nessuno degli ostaggi sia rimasto ferito o sotto choc; i secondi per capire dove possano essere finiti ora i criminali, ispezionando condutture sotterranee e immagini delle telecamere di sorveglianza.