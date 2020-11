Treno investe autobus a Vittoria. VIDEO. FOTO

Vittoria - E’ successo stamani alle 08:58. Un treno ha investito un autobus al passaggio a livello della Fontana della Pace, a Vittoria. Non è chiaro se le barre non si siano abbassate o se l'autista abbia tentato di attraversare mentre queste si stavano abbassando. Pare che non vi siano feriti perché l'autista del pullman, resosi conto di quanto stava accadendo, ha avuto la prontezza di fare scendere tutti i passeggeri e di abbandonare lui stesso il mezzo. Il macchinista del treno pare fosse stato avvisato del fatto che il percorso fosse bloccato dal bus, ma non abbia avuto il tempo di frenare. Per fortuna, anche lui è rimasto illeso.

Da oggi Vittoria è stata dichiarata zona rossa a causa del Covid.