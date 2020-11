Bonus bici e monopattini al via: chi arriva primo si prende i 500 euro

Al via dalle 9 di martedì mattina, 3 novembre, la corsa al click sul portale buonomobilita.it per richiedere il rimborso del 60% del prezzo d'acquisto di bici e monopattini effettuati a partire dal 4 maggio, entro il limite massimo di 500 euro. Chi non li ancora comprati ma ha in mente di farlo, può ricevere un voucher di pari importo scalabile dall’importo totale, che i negozianti si faranno poi rimborsare dal ministero dell’Ambiente. Per dare una mossa alle pratiche, l’utente ha a disposizione 20 minuti per completare la procedura, armato di credenziali SPID, dati anagrafici , fattura, partita Iva del venditore e Iban.

Ma il fatto che sia stata stanziata una cifra ed esaurimento, di circa 210 milioni di euro, e che i bonifici sui conti correnti saranno erogati in ordine di arrivo (in base cioè alla data di inserimento della richiesta online e non a quella sullo scontrino), alimenta il rischio concreto che il gran numero di accessi al portale mandi il tilt il sistema informatico dello Stato, come regolarmente accaduto in passato, almeno al primo giorno di assalto telematico. Chi deve ancora comprare biciclette e monopattini è quindi più avvantaggiato, ottenendo subito il buono da farsi scalare, purché effettui la spesa entro il 31 dicembre 2020. Confindustria calcola in circa 600 mila le domande che riusciranno ad essere accolte. Il Ministero assicura che per gli esclusi saranno stanziati altri 100 milioni nella prossima legge di Bilancio, nel frattempo però chi prima arriva meglio alloggia.