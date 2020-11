Conte parla stasera, il nuovo Dcpm entra in vigore il 6 novembre

Roma - È arrivata poco prima della mezzanotte di martedì sera la firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Dpcm con le nuove misure anti-Covid, che sarà in vigore dal 6 novembre (e non più dal 5 novembre) al 3 dicembre. Il testo, che verrà presentato questa sera alle 20.20, conferma le restrizioni e le chiusure previste dall’ultima bozza. «Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività», si legge nella nota di Palazzo Chigi.

Resta, quindi, il regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce di rischio contagio. Tra le poche modifiche apportate rispetto alla prima bozza ci sono quelle sui parrucchieri: restano aperti anche nei territori che rientrano nelle zone «rosse».