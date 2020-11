Conte su Facebook: “Ne usciamo solo uniti”. L’Iss: "Il virus è ovunque"

E’ un “periodo drammatico” riconosce Giuseppe Conte, ed "esiste un solo modo per uscirne: restare uniti. Sempre". "Le differenti opinioni e la diversità di vedute non devono minare il nostro costante sforzo di sorreggerci gli uni con gli altri” scrive su Facebook il presidente del Consiglio, la mattina dopo la firma notturna dell’ultimo Dpcm. “Dobbiamo ribadirlo forte, oggi, nel Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate – aggiunge -, di fronte a una comunità di donne e uomini che, come è stato in passato, con impegno e sacrifici è naturalmente votata a perseguire l’interesse generale".

In mattinata anche l’allarme lanciato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, in vista dell’imminente operatività delle nuove restrizioni: "Siamo in una fase di escalation. Alcune Regioni hanno superato la soglia dei ricoveri, altre sono vicine – ha detto in audizione alla Camera -. A differenza della prima ondata, il virus adesso circola in tutte le Regioni. Quando la percentuale della positività al tampone supera il 4% è un indicatore di una forte circolazione, e in tutte le regioni del nostro Paese c’è questa caratteristica”. Brusaferro chiede che anche gli asintomatici stiano “in isolamento domiciliare con le famose regole, ovvero che dopo il decimo giorno e il tampone negativo possono uscire".