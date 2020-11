Dpcm: Anci Sicilia, attendiamo regole certe

PALERMO, 04 NOV "Attendiamo regole certe e chiare che permettano ai cittadini di comprendere i criteri che determinano le decisioni in merito alle aperture e alle chiusure delle regioni sulla base degli indicatori di rischio e auspichiamo che i ristori per i lavoratori e per le categorie produttive arrivino nel più breve tempo possibile". Lo dice Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia.

"Per uscire dall'emergenza e per scongiurare pericolosissime tensioni sociali aggiunge il sindaco di Palermo è necessaria una programmazione a media scadenza che tenga conto dei dati oggettivi relativi all'andamento del contagio e un continuo confronto con Regioni ed Enti locali per rilevare i fabbisogni dei territori". (ANSA).