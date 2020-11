Nuovo Dcpm, Sicilia gialla o arancione?

Palermo - Lo scenario 4, ovvero di massima gravità, è riservato a Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria. La Sicilia se la gioca fra il 2 e il 3, cioè tra lo scenario giallo e quello arancione.

La Sicilia è al limite dei parametri dello scenario 2 (il giallo, con regole meno restrittive) da essere di fatto assimilata già allo “scenario 3” (arancione), quello «di elevata gravità» che, in base al Dpcm firmato nella notte prevede misure molto più severe. Ed è una scelta delicatissima - che sarà assunta con un decreto del ministro della Salute, Roberto Speranza, «d’intesa» con il governatore Nello Musumeci - poiché riguarda la vita di cinque milioni di siciliani, oltre che la mobilità extra-regionale, nel prossimo mese.

La scelta sarà basata sui 21 parametri dell’Istituto superiore di Sanità, comprendenti l’indice di trasmissibilità Rt (in Sicilia l’ultimo dato utile, relativo alla scorsa settimana, è di 1.42, sotto la soglia d’allerta dell’1.50 e distante da regioni che hanno già sforato quota 2), ma anche l’«incidenza dei casi e gravità cliniche elevate», con «pressione sostenuta per i dipartimenti di prevenzione e i servizi assistenziali», in cui un peso importante ha il tasso di occupazione dei posti in rianimazione, che nell’Isola è oggi è al 25,5% (150 su 588), al di sotto del 30% (176 ricoverati) fissato come limite di guardia.