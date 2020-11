Rosso, arancione, verde: scatta il Toto-Regione, ecco chi chiude domani

Il testo del nuovo Decreto Conte entra in Gazzetta ufficiale stamani, le nuove misure saranno in vigore da domani ma, nelle prossime ore, ci sarà l’attesa “classifica” delle regioni in base all'indice Rt di contagio e ad altri 21 criteri: rosso, arancione e verde.

Nella zona rossa dovrebbero esserci sicuramente Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d'Aosta. In bilico la Campania. Qui sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, e perfino gli spostamenti all'interno del territorio, salvo che per comprovate esigenze lavorative sanitarie. La didattica a distanza scatterà già dalla seconda media. Resteranno chiusi bar, pasticcerie, ristoranti, e tutti i negozi che non vendono beni essenziali. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e - fino alle 22 - la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze. Restano aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. E le industrie. Nessuna serrata naturalmente per i servizi essenziali: farmacie e supermercati saranno aperti come a marzo scorso.

Nella zona arancione Puglia, Sicilia, Liguria e probabilmente Veneto. Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie qui resteranno chiusi sempre e non più solo dopo le 18. Sono salvi però parrucchieri e centri estetici. Dovrebbe essere vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo comprovate ragioni di lavoro, studio, salute. Per il resto valgono tutte le regole delle zone verdi: 50 per cento di capienza sui mezzi pubblici, didattica a distanza integrale alle superiori, stop ai musei e coprifuoco dalle 22.

Nella zona verde le restanti regioni: qui le regole sono meno rigide ma comunque più restrittive rispetto al decreto del 24 ottobre. Il "coprifuoco" scatta alle 22. Da quel momento - e fino alle cinque del mattino - è vietato uscire di casa salvo che per motivi di salute o lavoro. Per il resto, le norme sono quelle anticipate ieri: dad al 100% alle superiori, bus, tram e metro a capienza dimezzata; centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi; stop a musei, mostre, sale bingo, crociere e concorsi pubblici, tranne quelli che riguardano il personale della sanità. Sarà consentito l'accesso ai parchi, ma sempre rispettando la regola del distanziamento di un metro.