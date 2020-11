Sospesa la celebrazione dei sacramenti a Vittoria

Vittoria - La dichiarazione della zona rossa a Vittoria comporta anche una rimodulazione delle attività di culto e di pastorale per il periodo compreso da oggi al 10 novembre. Proprio oggi la Diocesi di Ragusa ha siglato un protocollo con il Comune di Vittoria per regolare l’attività delle parrocchie e delle iniziative pastorali e caritative. Il vescovo, monsignor Carmelo Cuttitta, ha emesso un decreto che riguarda la celebrazione delle Sante Messe, lo svolgimento delle attività pastorali e la celebrazione dei sacramenti.

«La materna cura della Beata Vergine Maria e la potente intercessione di S. Giovanni Battista aiuti la diletta comunità di Vittoria – sono parole del vescovo – ad affrontare con coraggio e responsabilità questo impegnativo momento della sua vita».

In dettaglio, le Sante Messe feriali e festive si potranno celebrare regolarmente, con un numero massimo di partecipanti corrispondente a quello attualmente determinato secondo le norme previste nel protocollo vigente tra Cei e Governo Italiano. Fuori dagli orari delle celebrazioni, i luoghi di culto potranno rimanere aperti per la preghiera.

La catechesi e le altre attività pastorali parrocchiali, nonché le attività di gruppi, associazioni, movi-menti e oratori, sono sospese in presenza e, laddove possibile, possono proseguire nella modalità on-line. L'attività caritativa prosegue nel rispetto delle norme previste dall’ordinanza che introduce la zona rossa. Sono sospese le celebrazioni comunitarie di Adorazione eucaristica. Gli uffici delle Parrocchie rimarranno aperti al pubblico.

È sospesa la celebrazione dei sacramenti (Battesimo, Prima Confessione, Prima Comunione, Ma-trimonio). È sospesa la visita ai malati da parte dei ministri straordinari della comunione eucaristica. È possibile la celebrazione individuale del sacramento della riconciliazione, osservando le disposizioni attualmente vigenti in materia di distanziamento e aerazione del locale. È consentito recarsi dai malati per l'amministrazione dell'unzione degli infermi. Le esequie vengono celebrate secondo la normativa vigente.

Le norme del decreto riguardano il solo territorio del Comune di Vittoria e hanno durata dal 03 al 10 novembre 2020.