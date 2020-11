Covid, 6 morti in 24 ore nel ragusano, 1254 positivi

Ragusa - Sono sei i morti nelle ultime 24 ore nel ragusano. Si è passati così in meno di 24 ore dai 21 morti conteggiati ieri (e dall’inizio della pandemia) ai 27 di oggi. 6 morti in più in un giorno.

Intanto, sono 1254 i positivi in totale in provincia di Ragusa, a cui si aggiungono ben 91 ricoverati. Il totale dei tamponi effettuati è di 59.398, di cui 45.809 molecolari e 13.589 sierologici. I guariti, dall’inizio della pandemia, sono 316, mentre i morti sono 27. Ecco i dati Comune per Comune (il numero fra parentesi si riferisce all’aumento o alla stabilità del dato nelle ultime 24 ore).

Acate: 42 (+1)

Chiaramonte: 13 (+2)

Comiso: 127 (+9)

Giarratana: 4 (-)

Ispica: 73 (+12)

Modica: 97 (+10)

Monterosso: 6 (-)

Pozzallo: 40 (-)

Ragusa: 287 (+16)

Santa Croce 20 (+1)

Scicli: 21 (+2)

Vittoria: 524 (+28)