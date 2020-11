Insegnante e studenti positivi al covid : scuola chiusa

Francofonte - Un’insegnante e alcuni studenti del II istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Francofonte sono risultati positivi al Covid 19 e, in attesa dei tamponi disposti per gli altri contatti a scuola, il sindaco Daniele Lentini ha disposto la chiusura dei locali della scuola primaria e secondaria “Alighieri” e della scuola materna “Regina Elena” da oggi e fino al 9 novembre compreso.

In questi giorni, oltre ad attendere l’esito dei test, si effettueranno operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria. La decisione dell’amministrazione comunale nasce dal fatto che non avendo effettuato i tamponi necessari, frequentare gli ambienti scolastici in questo momento potrebbe rivelarsi altamente rischioso perché in caso di positività proseguire la didatti in presenza potrebbe veicolare maggiormente la diffusione del virus. A Francofonte al momento i casi accertati di cittadini positivi al covid-19 sono 31.