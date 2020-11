Torturò e uccise online la cagnolina della fidanzata: niente sconto di pena

Pistoia - Torturò e uccise per vendetta il cane della fidanzata, diffondendo gli agghiaccianti video delle sevizie sui social, con il povero animale sbattuto ripetutamente al muro, violentato con un pennarello e costretto a ingoiare detersivi, alcolici e altre sostanze tossiche: la piccola Pilù, femmina di Pincher nano, morì dopo un’agonia indicibile. I fatti risalgono al maggio del 2015 ma solo ieri è iniziato il processo a Pistoia a carico del 31enne Gaetano Foco.

Ed è cominciato con la decisione di non concedere sconti di pena all’imputato, non presente in aula: la giudice Daniela Bizzarri ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata dall’avvocato difensore. Non solo: ha negato la richiesta di messa alla prova, l'istituto alternativo al processo previsto per reati che contemplano pene al di sotto di una certa entità, accogliendo le richieste di costituzione di parte civile presentate da varie associazioni animaliste, dall’Enpa alla Lega antivivisezione. Molti cittadini, giunti da diverse parti d'Italia davanti al tribunale, hanno chiesto una condanna esemplare per l’uomo e la riforma della legge che punisce i maltrattamenti sugli animali. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 12 maggio.