Cinque mesi al truffatore dello specchietto

Noto - Agenti del Commissariato di Noto hanno eseguito un ordine per l’espiazione di una pena detentiva domiciliare, emesso dalla Procura di Brescia , nei confronti di Salvatore Di Giovanni, 45 anni, netino, già conosciuto alle forze di polizia. L’uomo deve espiare la pena di 5 mesi e 28 giorni di reclusione in regime domiciliare oltre a pagare una multa di 200 euro per aver commesso il reato di truffa aggravata ponendo in essere il famigerato “trucco” dello specchietto.