Perché la Sicilia è arancione: il trend dell’Isola e del resto d'Italia

Non c’è governatore delle regioni “rosse” e “arancioni” che non si stia rivoltando in queste ore contro il colore affibbiatogli. Alla faccia della girandola di vertici e incontri che si sono consumati, prima di decidere quanto e dove chiudere, in nome della concertazione nazionale. Dovevano essere stati ascoltati tutti: scienziati, enti locali, perfino l’opposizione. Alla fine non è contento nessuno. Pare che l’assegnazione dei livelli di rischio sia piovuta su tutti come una doccia fredda, al momento del discorso del premier. Lo stupore che accompagnato alcune scelte, di cui giallo alla Campania e l’arancione alla Sicilia sono solo un esempio, risiede nel fatto che - rispetto ai soli 3 dati che siamo abituati ad ascoltare nel bollettino delle 18, contagi, ricoveri, morti - la valutazione dei colori è avvenuta invece in base a ben 21 indici diversi che elaborati tra loro (ci si augura in maniera matematica, secondo un calcolo numerico e non secondo la sensazione del momento) , hanno dato evidentemente questo scenario.

Nell’algoritmo dei colori influisce molto, ad esempio, la percentuale di tamponi positivi sui nuovi effettuati, escludendo dal computo giornaliero i secondi screening, cioè i test a cui si sottopongono gli stessi contagiati registrati nei precedenti bollettini. Ma anche il numero di medici, infermieri e personale sociosanitario a diposizione del territorio in caso di aumento improvviso del contagio. La capacita di risposta in analisi e posti letto di ospedali, cliniche e laboratori; pubblici e convenzionati, differenziati per tipologia di intervento e prestazione medica. Così com’è preso in considerazione e valutato il numero di pazienti gravi con patologie diverse dal Covid, bisognosi di cure continue, particolari e in presenza. E ancora il monitoraggio, per quanto ancora possibile, dell’ampiezza del tracciamento saltato.

Di tutto questo fardello di cifre e percentuali, il famoso indice Rt regionale non è che un indicatore tra gli altri. Ora in Sicilia l’occupazione delle terapie intensive ha superato il 25% e secondo i dati di Ministero e Iss c’è la concreta probabilità che le terapie intensive entrino in sofferenza visto il trend in aumento dei focolai sparsi sull’Isola. La durata delle nuove misure è fissata non a caso fino al 3 dicembre, proprio perché il colore non identifica la situazione attuale ma quella in prospettiva: tiene conto cioè delle aspettative di progresso dell’infezione. Attualmente alla Sicilia basta poco a superare quell’1,5% dell’indice Rt fissato come soglia per catapultarci nello scenario 3, quello da allarme “rosso”. Certo resta una situazione strana, mediana, ambigua, che riguarda non a caso solo due regioni: la nostra e la Puglia. La differenza di limitazioni con la zona gialla era abbastanza esigua da poterci mettere dentro anche siciliani e pugliesi e scontentare così un po’ meno persone. Ma la mappa resta fluida: in caso di importanti novità, il semaforo può sempre rimischiare i colori prima di dicembre.