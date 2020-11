Allergia nei bambini: come riconoscerla e prevenirla

Sono solo gli adulti a soffrire di allergie? Ebbene no, purtroppo anche bambini possono essere soggetti ad allergie. Si tratta di un problema in costante aumento: in Italia il 25% dei bimbi ha oggi problemi di allergia mentre negli anni ’90 ne soffriva solo il 7%. Tra le cause principali di questa impennata gli stili di vita, l'inquinamento, lo stress, il fumo, la cattiva alimentazione, l'abuso di farmaci e l'eccessiva igiene ambientale.

Che cos'è l'Allergia?

Per allergia si intende una risposta anomala del sistema immunitario scatenata dal contatto con sostanze estranee all'organismo che comunemente sono innocue. Nei bambini ereditariamente predisposti le allergie causano sintomi, infiammazione e patologie a carico di differenti organi ed apparati:

- Il polmone (asma);

- La pelle (eczema, orticaria);

- Gli occhi e il naso (raffreddore da fieno).

Il bambino ereditariamente predisposto (spesso si tratta di un bambino nato da genitori allergici), quando viene a contatto con sostanze estranee normalmente innocue (gli allergeni), produce con molta facilità e in grande quantità un tipo di anticorpi, le immunoglobuline E (IgE, dette anche reagine) che scatenano le reazioni allergiche e le malattie allergiche.

L'allergia è quindi una condizione in cui il sistema immunitario riconosce una sostanza estranea normalmente innocua (allergene) come se fosse un agente aggressivo da cui difendersi energicamente, scatenando una violenta reazione infiammatoria.

I dati ci dicono che negli ultimi anni c’è stato un importante incremento del numero di bambini che già in tenera età hanno avuto una reazione allergica a qualche sostanza.

Questo fenomeno è spiegato dai fattori sopra citati ma soprattutto dall’uso di antibiotici soprattutto se usati molto precocemente.

Allergia nei bambini

Sulla comparsa dell'allergia nei bambini gioca un ruolo importante la predisposizione genetica, se uno o entrambi i genitori sono soggetti allergici la probabilità che anche il figlio lo sia è piuttosto alta, ma i fattori ambientali sembrano essere prevalenti.

Le allergie più frequenti nei bambini sono quelle ai pollini o agli acari della polvere. L'allergia ai pollini è di tipo stagionale, in quanto è legata al periodo di fioritura di alcune tipologie di piante. L’allergia alla polvere invece è più fastidiosa semplicemente perché legata ad agenti sempre presenti all’interno delle nostre case e merita accortezze maggiori per quanto riguarda l'eliminazione degli allergeni che la causano.

Anche gli alimenti possono essere fonti di allergia, in particolare i cibi che possono dare luogo a manifestazioni allergiche nel bambino sono il latte, le uova, i crostacei e alcuni tipi di pesce, fragole, pomodori, arachidi, soia e noci.

Molte reazioni allergiche sono anche dovute a reazione crociata tra inalanti e alimenti.

Come riconoscere l'allergia nei bambini?

Riconoscere l'allergia non è sempre facile o immediato, soprattutto quelle alimentari possono palesarsi anche diverse ore dopo l'ingestione dell'alimento interessato. In ogni caso ci sono diversi segnali a cui un genitore può fare attenzione se sospetta la presenza di un'allergia.

La manifestazione allergica può avere svariati sintomi che nel bambino in genere sono rinite allergica, congiuntivite, asma, eczema. Nel caso l'allergia sia di tipo alimentare possono verificarsi anche vomito, nausea e diarrea. La rinite è un'infiammazione della mucosa nasale che causa starnuti, naso chiuso e prurito. Ci si può accorgere che il bambino sta soffrendo di rinite allergica se si strofina insistentemente la punta del nasino, comportamento in gergo definito “saluto allergico”.

La congiuntivite allergica invece è un’infiammazione dell'occhio che si manifesta con arrossamento, prurito e lacrimazione. L'eczema si manifesta con un'infiammazione della pelle che spesso preoccupa molto i genitori in quanto vedono comparire macchie più o meno rosse sulla pelle delicata dei bambini a cui non sanno dare una spiegazione. Questa manifestazione cutanea è caratterizzata da rossore, desquamazione, vescicole, bollicine e crosticine. L'eczema può essere particolarmente fastidioso per il bambino perché molto pruriginoso. Qualora si noti una correlazione tra una determinata situazione e l'insorgenza di questi sintomi è ragionevole pensare ad una manifestazione allergica. In ogni caso è importante rivolgersi al pediatra curante che, dopo un'accurata visita sarà in grado di proporre la strategia clinica e terapeutica più appropriata. Una volta accertata la presenza di allergia, vanno messe in atto diverse misure di “prevenzione secondaria”, cioè azioni che prevengono i sintomi che si sviluppano al contatto con gli allergeni. Per le allergie provocate dagli acari, come sostengono i pediatri SIPPS, particolarmente importanti risultano essere gli interventi di prevenzione ambientale.

Come fare la diagnosi?

La diagnosi di malattia allergica si basa prevalentemente sulla storia clinica dei disturbi accusati dal bambino e sui risultati di indagini specifiche per confermare il sospetto clinico. In particolare l'esecuzione di test in vivo (skin prick test e test di provocazione orale -TPO con alimenti, nel caso delle allergie alimentari) rappresentano il gold standard della diagnosi. I test possono essere completati con i test in vitro (dosaggio delle IgE totali e specifiche).

Cosa bisogna fare in presenza di un bambino allergico?

• evitare esposizione al fumo di sigaretta, sia attivo che passivo

• ridurre le concentrazioni di acari della polvere, quindi ridurre e lavare frequentemente gli arredi che costituiscono un habitat favorevole per l'acaro, come moquette, divani, poltrone, tendaggi pesanti nei soggetti sensibilizzati

• favorire ventilazione e ricambio dell'aria negli ambienti domestici

• ricorrere a materiali speciali per il rivestimento dei cuscini e dei materassi

• lavare ad alte temperature, considerando che gli acari resistono al di sotto dei 60 gradi

Come prevenire le allergie nei bambini?

In base al quadro clinico, per tenere sotto controllo le allergie è possibile ricorrere anche ad aiuti farmacologici di vario tipo, come antistaminici, cortisonici, cromoni e altro. Un presidio che si è rivelato, in molti casi, fondamentale per ridurre, ma anche per prevenire le manifestazioni allergiche è il cosiddetto "vaccino", che più correttamente viene definito immunoterapia specifica (ITS). Il vaccino consiste nella somministrazione dell'allergene responsabile dei disturbi allergici, secondo la prescrizione dello specialista. L’ITS ha dimostrato efficacia soprattutto a lungo termine: per esempio in bambini con rinite allergica ha ridotto notevolmente la comparsa dell'asma in età più avanzata, rispetto a quanto è accaduto in bambini non vaccinati. Quindi, con l’immunoterapia specifica, si è in grado di prevenire le reazioni allergiche anche per molti anni dopo la sospensione del trattamento. Oggi l’Its in età pediatrica viene prescritta quasi sempre per via sublinguale con gocce o spruzzi da mantenere sotto la lingua per alcuni secondi e poi deglutire. Va ricordato che l’Its deve essere prescritta solo dallo specialista pediatra-allergologo, dopo gli opportuni accertamenti.