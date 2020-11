Due morti per Covid in un giorno nel ragusano

Ragusa - Sale a 29 il numero dei morti per Covid in provincia di Ragusa dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore ci sono infatti altri due morti. 85 i ricoverati in provincia di Ragusa a causa del Coronavirus. Di questi, 21 pazienti si trovano in malattie infettive al Giovanni Paolo II, 16 in terapia intensiva e 6 nella cosiddetta “area grigia”. 9 sono ricoverati nell’area covid del Maggiore di Modica. 5 si trovano in rianimazione all’ospedale Guzzardi di Vittoria, 14 nell’area covid e 11 in attesa di ricovero. 2 pazienti sono al San Marco di Catania e uno a Gela, reparto di malattie infettive.