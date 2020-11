Il neonato di Ragusa abbandonato davanti a una macelleria

Ragusa - E’ stato un commerciante, un macellaio di via Saragat, a Ragusa, a raccontare cosa è accaduto ieri sera. E lo racconta stringendosi nelle spalle, con gli occhi lucidi. “Stavo passando davanti alla macelleria, non c’erano macchine parcheggiate e ho visto un sacchetto della spazzatura. Mi sono avvicinato per gettarlo nei bidoni qui vicino. Purtroppo spesso le persone lasciano la spazzatura qui davanti. Mi sono abbassato e a qual punto ho sentito dei lamenti. Ho acceso la luce del telefonino perchè proprio questo punto è buio e appena aperto il sacchetto…"

Con un lo di voce, l’uomo racconta ancora che probabilmente questa piccola creatura, un maschietto, era stato appena partorito. “Era avvolto in una copertina, pieno di sangue. Sono cose che credi di potere vedere solo nei film e invece è capitata a me. Non la scorderò per tutta la vita. Si sta male, mi creda. Mi hanno detto che il piccolo sta bene. Sono felice”. Le sue ultime parole vanno a quella donna che lo ha lasciato.

“Chissà se lo ha scelto lei e quanto si debba essere sentita sola, oggi che è possibile anche affidare un figlio in ospedale”. E aggiunge: “Non lo hanno buttato nei bidoni della spazzatura, forse sapevano che a quell’ora qualcuno sarebbe passato, per accompagnare il cane, insomma non è una zona isolata o deserta? C’è sempre qualcuno che passa”. Il piccolo sta bene, è un maschietto, sempre in terapia intensiva neonatale per precauzione.

Si chiamerà Vittorio Fortunato

Il bambino, per scelta dei sanitari che lo hanno accudito, si chiamerà Vittorio Fortunato.