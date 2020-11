Muore dopo 30 ore al Pronto Soccorso. La denuncia a Pomeriggio Cinque

Catania - E' successo al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania: una donna di 73 anni, Antonina, è deceduta dopo 30 ore trascorse in agonia. La denuncia arriva direttamente dai familiari dell'anziana, intervenuti nel noto programma di Canale 5 “Pomeriggio Cinque“, per “urlare a gran voce il nostro dolore“. A raccontare quanto accaduto è la figlia – accompagnata dal padre e dal fratello – che ha spiegato come la madre sia giunta in ospedale lamentando forti dolori al petto.

“Nessuno ha pensato al Covid e neanche all’infarto – ha spiegato la figlia – è stata lasciata lì come se fosse nulla, l’hanno mandata una prima volta a casa dicendo che aveva attacchi di panico dettati dall’ansia. Mia madre è stata messa in una barella e lasciata lì, quando sono arrivata era già in stato catatonico. Poi le hanno fatto il tampone ed è risultata positiva, ma ormai era già troppo tardi. Quel tampone è stato fatto a due ore dal decesso“.