Nasconde il cadavere della figlia per 40 giorni: “Non volevo restare solo"

Bologna - Macabra scoperta per i carabinieri di Imola che hanno rivenuto il corpo senza vita di una 42enne occultato dal padre 77enne all'interno di un appartamento della cittadina vicino Bologna, che i due condividevano da tempo per farsi compagnia. L’uomo è stato ritrovato martedì scorso ancora in stato di choc, a oltre un mese dalla perdita della figlia. "Non volevo staccarmene per sempre" ha raccontato ai militari, che non hanno ancora chiuso il caso.

A lanciare l'allarme il cugino della vittima, preoccupato di non vedere più la donna da qualche settimana. I carabinieri sono dunque entrati nella casa imbattendosi nel cadavere della giovane, adagiato all'interno della vasca da bagno, avvolto in un telone di plastica, in avanzato stato di decomposizione. Per resistere alle esalazioni, il papà aveva posizionato un ventilatore accanto alla finestra per arieggiare la camera. L’anziano ha raccontato agli inquirenti che la figlia, affetta da gravi disturbi, avrebbe scelto di togliersi la vita. Le indagini però vanno avanti in queste ore per chiarire la dinamica del suicidio: la salma è attualmente in obitorio in attesa dell’autopsia, mentre l’abitazione è stata sequestrata e il 77enne è stato denunciato per occultamento di cadavere.