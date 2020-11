Ragusa, neonato abbandonato in bidone della spazzatura

Ragusa - Una storia agghiacciante. Un neonato col cordone ombelicale attaccato è stato trovato da un passante nel mastello della raccolta indifferenziata in via Saragat a Ragusa. Il bambino è ricoverato ora in Terapia Intensiva. Si tratta di una scelta meramente precauzionale. Il neonato sta bene, infatti.

A fare la sconvolgente scoperta un uomo che, durante una passeggiata, a un certo punto ha sentito dei lamenti provenire dal mastello dell'indifferenziata e ha subito pensato a un animale.

Avvicinatosi al bidone, però, ha visto che si trattava di un neonato. Il bambino, ancora sporco di sangue e con il cordone ombelicale attaccato, era avvolto in una coperta all'interno di un sacchetto. Subito sono state contattate le forze dell'ordine che hanno portato l'infante all'ospedale Giovanni Paolo II del capoluogo ibleo. I sanitari lo hanno visitato e, per precauzione, lo hanno ricoverato in Terapia intensiva neonatale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul caso indaga la polizia che sta lavorando per risalire alla mamma del bambino.