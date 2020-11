Ragusa, neonato nella spazzatura salvato da passante: il piccolo sta bene

Sta bene il bimbo appena nato trovato ieri notte intorno alle 22 da un passante, in un bidone della spazzatura in via Saragat, zona Pianetti, con ancora il cordone ombelicale attaccato. L’uomo ha sentito dei lamenti provenire dal contenitore per la raccolta 'porta a porta': aperto il coperchio, pensando di trovarci il cucciolo di un animale, ha scoperto invece il neonato avvolto in una copertina e infilato dentro un sacchetto di plastica, gettato tra gli altri dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che, per precauzione, hanno subito trasferito il piccolo nel reparto di terapia intensiva neonatale del "Giovanni Paolo II", dove si trova attualmente ricoverato in buone condizioni.